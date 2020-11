Olivia Culpo (28) nimmt sich gerne mal selbst auf die Schippe! Die ehemalige Miss USA legt von Berufs wegen viel Wert auf gutes Aussehen und beweist im Netz immer wieder ihr Modegespür: Sie präsentiert sich regelmäßig in schicken Designer-Outfits – zeigt dabei aber auch gerne mal viel Haut. Mit einem aktuellen Post verzückt sie ihre Fans aber nicht nur erneut mit einem tollen Look – sondern unterhält sie auch durch viel Selbstironie!

Auf Instagram veröffentlicht die Brünette jetzt zwei Bilder, auf denen sie in einem mediterranen Setting in einem ziemlich knappen Outfit posiert: Sie trägt ein weißes, tief dekolletiertes Oberteil als Kleid – welches gerade so ihren Intimbereich verdeckt. Wie kurz das Kleidungsstück ist, ist ihr offenbar auch völlig bewusst. Deshalb scherzt sie in einem Kommentar zu den Aufnahmen: "Ich bin sofort wieder zurück... Suche nach meiner Hose!"

Olivias Fans finden allerdings überhaupt nicht, dass sie untenherum mehr Stoff benötigt – stattdessen zeigen sie sich total begeistert von dem Minikleid: "Brauchst du nicht. Es ist ein Look!", kommentiert einer ihrer Follower begeistert und auch ein anderer findet nur lobende Worte: "Du wunderschöne Frau!"

Getty Images Olivia Culpo, ehemalige Miss USA

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo, Influencerin

Getty Images Olivia Culpo, Model

