Bekommt sie hier Tipps von DEM neuen Beauty-Guru? Olivia Culpo (28) ist seit Jahren supererfolgreich im Model-Business unterwegs. Kein Wunder, dass die Beauty da immer auf ein makelloses Äußeres achtet und gern mal die eine oder andere Kosmetik-Behandlung über sich ergehen lässt. Doch nun bekommt sie Ratschläge von einem Mann, mit denen sie nicht gerechnet hat: Tyler Cameron (27) verriet Olivia seine Beauty-Geheimnisse!

Der ehemalige The Bachelorette-Teilnehmer plauderte vor wenigen Tagen mit der 28-Jährige während eines Video-Calls über die neusten Produkte aus der Kosmetikbranche. Dabei überraschte der Hottie die Beauty mit einer besonderen Kenntnis und Fachkompetenz. "Ich war echt überrascht, dass Tyler so viel über die Hautpflege wusste. Er hat mir letztendlich Dinge beigebracht", erzählt Olivia gegenüber Us Weekly.

Dass Olivia aber gern auch mal auf das Beauty-Brim­bo­ri­um verzichten kann, hat sie schon des Öfteren bewiesen. Erst im vergangenen Jahr hatte sich die US-Amerikanerin in einem ziemlich entspannten Look bestehend aus Jogginghose und Pullover in der Öffentlichkeit gezeigt. Auch nach Make-up war ihr an diesem Tag nicht gewesen.

Anzeige

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo, Model

Anzeige

Instagram / tylerjcameron3 Tyler Cameron, Reality-Star

Anzeige

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo im Mai 2020

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Tyler Cameron sich so gut im Beauty-Bereich auskennt? Ja, irgendwie schon! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de