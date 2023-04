Olivia Culpo präsentiert ganz stolz ihren Verlobungsring!

Olivia Culpo (30) könnte gerade wohl nicht glücklicher sein! Das Model geht schon seit rund vier Jahren mit dem amerikanischen Football-Star Christian McCaffrey (26) durchs Leben. Erst vor wenigen Tagen ging der Sportler vor seiner Liebsten auf die Knie – und sie sagte Ja! Die süßen Liebesnews teilte die Beauty direkt mit ihren Fans im Netz. Nun zeigt Olivia auch, mit welchem Schmuckstück Christian um ihre Hand angehalten hat!

Am Dienstag war die 30-Jährige in Los Angeles unterwegs und zeigte sich dabei auch das erste Mal mit ihrem Verlobungsring in der Öffentlichkeit. Auf Schnappschüssen, die People vorliegen, funkelt der Klunker an der Hand der Laufstegschönheit, die dazu ein edles Outfit kombinierte. Beim Design des Brillanten hatte der Bräutigam in spe sogar selbst mitgeholfen: "Wir haben mit Christian zusammengearbeitet, um einen Ring zu entwerfen, der Olivias trendigen Stil widerspiegelt und dennoch zeitlos ist", erklärt die Chefin der Schmuckfirma Ring Concierge der Quelle. Wie viel der Profisportler dafür ausgegeben hatte, verrät sie allerdings nicht.

Zahlreiche berühmte Freunde freuen sich über die Neuigkeiten des Pärchens: "Jaaa!", und "Yay, herzlichen Glückwunsch", hatten Gigi Hadid (27) und Hailey Bieber (26) unter dem Verlobungspost auf Instagram kommentiert. Die Schwester des Models, Aurora Culpo, scheint sich sogar schon auf möglichen Nachwuchs der beiden zu freuen: "Ich kann es kaum erwarten, mit euren Babys zu kuscheln."

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey

Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey und Olivia Culpo, Sportler und Model

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo, Model

