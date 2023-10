Nach Hochzeit: Olivia Culpo will sofort schwanger werden!

Sie kann es kaum erwarten! Seit 2019 sind das Model Olivia Culpo (31) und der NFL-Star Christian McCaffrey (27) ein Paar. Im April machte er seiner Liebsten einen romantischen Heiratsantrag, den die ehemalige Miss USA glücklich annahm. Seitdem plant das Paar nicht nur eifrig die gemeinsame Hochzeit, sondern scheint sich auch schon über die zukünftige Familienplanung Gedanken zu machen. Ihren Fans verrät Olivia jetzt ihre genauen Baby-Pläne!

In einem Tik Tok-Video erklärt sie ehrlich: "Ich habe das Gefühl, dass ich am Tag nach meiner Hochzeit einfach meine Spirale herausnehmen lasse und sofort mit den Versuchen, schwanger zu werden beginnen werde". Scheinbar kann es die Ex-Freundin von Nick Jonas (31) kaum erwarten, endlich ihre eigene Familie zu gründen. Die Eile kommt nicht von ungefähr – bereits in der Vergangenheit sprach Olivia offen über ihre Sorgen bezüglich der Kinderplanung.

Letztes Jahr verriet der "Die Schadenfreundinnen"-Star, dass im August 2020 bei ihr Endometriose diagnostiziert wurde. Da die Krankheit ihre Fruchtbarkeit beeinflussen kann, befürchtete Olivia, dass es für sie schwer sein könnte, später ein Mal eigene Kinder zu bekommen.

Getty Images Christian McCaffrey und Olivia Culpo, 2023

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey im Juli 2023

Getty Images Olivia Culpo, 2023

