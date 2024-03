Hochzeit ist bald: Olivia Culpo und Christian testen Torte

Olivia Culpo (31) und Christian McCaffrey (27) stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Im April vergangenen Jahres war der Footballprofi vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen – und sie hatte natürlich Ja gesagt. Seitdem bereiten die beiden sich fleißig auf den großen Tag vor. Lange kann es also nicht mehr dauern. Denn jetzt sind Christian und Olivia schon bei der Auswahl der Hochzeitstorte angekommen.

Das teilt Olivia stolz in ihrer Instagram-Story. Zusammen mit ihrem Christian grinst sie in die Kamera. Dabei halten beide ihr Gäbelchen mit je einem kleinen Stück Kuchen in die Höhe. "Hochzeits-Verkostung", schreibt das Model darunter. Für welche Torte sich die beiden entschieden haben, bleibt aber vorerst ihr Geheimnis. Vielleicht erfahren die Fans ja nach der Feier mehr.

Dafür gab es aber schon genauere Details zum Stil der Hochzeit. Ein Insider plauderte aus, dass Olivia und Christian wohl nicht während der Hauptsaison der NFL vor den Altar treten werden, sondern sich einen ruhigeren Zeitraum aussuchen. "Sie werden es in der Nebensaison machen und der Vibe der Hochzeit ist eher elegant und luxuriös", plauderte die Quelle gegenüber Us Weekly aus. Mit der Brautkleidsuche habe es die Miss Universe von 2012 zwar anfänglich schwer gehabt, aber schließlich sei das Richtige doch dabei gewesen.

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey im Juli 2023

Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey und Olivia Culpo im September 2023

