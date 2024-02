Olivia Culpo spendiert Football-Suite: Verlobter ist dagegen

Er möchte nicht, dass seine Liebsten so viel zahlen! Kommenden Sonntag findet zum 58. Mal der Super Bowl statt. In diesem Jahr kämpfen die San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs in Las Vegas um die Vince Lombardi Trophy. Doch vor allem für die Angehörigen der Spieler ist dieses Event wohl ziemlich kostspielig: So betont nun 49ers-Running-Back Christian McCaffrey (27), dass seine Verlobte Olivia Culpo (31) nicht tief in die Tasche greifen soll!

"Sie hat es versucht, aber ich werde niemanden dafür bezahlen lassen, mich spielen zu sehen. Das musste ich ablehnen", erklärt der 27-Jährige gegenüber Extra. Doch was genau hat Olivia denn versucht? Vergangene Woche verriet Christians Mutter Lisa in einem Podcast, dass die Suiten beim Super Bowl bis zu 2,5 Millionen Dollar kosten. Eine Summe, die sie nicht aufbringen könne. Daraufhin schaltete sich jedoch ihre Schwiegertochter in spe ein, dass sie ihr diese zum Geburtstag schenken wolle.

Wie genau und wo genau die McCaffrey-Culpos das Spiel der Spiele nun schauen werden, ist noch unklar. Doch warum kommt es überhaupt zu solch exorbitanten Preisen? Christians Mutter stellte im Podcast "Your Mom" nur ein paar Vermutungen auf: "Ich weiß nicht, ob es der Taylor-Swift-Faktor ist, ich weiß nicht, ob es das erste Mal in Vegas ist, es ist einfach so viel los."

Instagram / christianmccaffrey Christian McCaffrey und Olivia Culpo, Januar 2024

Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey und Olivia Culpo mit ihrer Familie

Instagram / oliviaculpo Lisa McCaffrey und Olivia Culpo, Sommer 2023

