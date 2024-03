Heiratsplanung: Olivia Culpo will Hund Oliver als Ringträger

Schon bald läuten bei Olivia Culpo (31) und Christian McCaffrey (27) die Hochzeitsglocken. Das Model und der Footballer stecken schon seit Monaten in der Planung. Für die Zeremonie hat sich die Beauty schon eine ganz besondere Vorstellung: In einer Fragerunde auf Instagram erklärt die Beauty, dass Hündchen Oliver am großen Tag auch anwesend sein wird. "Ich möchte wirklich, dass er der Ringträger ist", schreibt sie zu einem zuckersüßen Foto ihres Goldendoodles. Der Kleine könnte also eine superwichtige Funktion übernehmen und die Eheringe an Ort und Stelle bringen – doch in Stein gemeißelt habe das Paar Olivers Rolle wohl noch nicht.

Allzu viel ist über die bevorstehende Heirat der Turteltauben noch nicht bekannt – auch nicht, wann der Tag der Tage ansteht. Ein Insider verriet jedoch erste Details gegenüber US Weekly: "Sie werden es in der Nebensaison machen und der Vibe der Hochzeit ist eher elegant und luxuriös." Olivia soll sogar schon ihr Brautkleid ausgesucht haben. Die perfekte Robe zu finden, sei scheinbar nicht leicht gewesen. "Olivia hatte es schwer, das perfekte Kleid auszusuchen, da sie schon so viele Kleider getragen hat, aber sie hat es gefunden!", erklärt die Quelle.

Schon die Verlobungsparty vom NFL-Star und seiner Liebsten wirkte sehr glamourös. Im Juli des vergangenen Jahres versammelte das Paar Freunde und Familie für eine große Feier im Freien. Auf Bildern, die Olivia bei Instagram teilte, sieht man das Paar vor einem großen Partyzelt stehen, das mit ausladenden Blumengirlanden dekoriert ist – daneben steht eine Etagere mit Cupcakes und einer Torte. Sie gibt ihren Gästen einen ersten Vorgeschmack auf ihren Look an der Hochzeit und kleidet sich in einem eleganten weißen Minikleid. Christian ist ebenfalls ganz in Weiß gekleidet. Hündchen Oliver ist selbstverständlich auch anwesend. Die kleine Fellnase sitzt auf dem Arm des zukünftigen Bräutigams.

Getty Images Olivia Culpo, Model

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey im Juli 2023

