Nach dem Super Bowl: Erste Details zu Olivia Culpos Hochzeit

Seit 2019 sind Olivia Culpo (31) und Christian McCaffrey (27) ein Paar. Im vergangenen April stellte der NFL-Star seiner Liebsten dann die Frage aller Fragen, die sie natürlich mit Ja beantwortete. Seitdem ist vor allem das Model am Planen ihrer großen Heirat, da der Running Back der San Francisco 49ers durch seine Football-Spiele und nicht zuletzt dem kommenden Super Bowl eingespannt ist. Doch offenbar hat Olivia alles im Griff – denn ihre Hochzeit wird wohl sehr pompös!

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verrät, werden die beiden nach dem Showdown in Las Vegas vor den Traualtar treten. "Sie werden es in der Nebensaison machen und der Vibe der Hochzeit ist eher elegant und luxuriös", beschreibt der Informant. Die 31-Jährige soll auch schon ihr Brautkleid haben: "Olivia hatte es schwer, das perfekte Kleid auszusuchen, da sie schon so viele Kleider getragen hat, aber sie hat es gefunden!" Dem großen Tag steht damit also nichts mehr im Wege.

Mit der weiteren Familienplanung wolle es die Beauty wohl auch nicht langsam angehen lassen. "Ich habe das Gefühl, dass ich am Tag nach meiner Hochzeit einfach meine Spirale herausnehmen lasse und sofort versuche, schwanger zu werden", verriet sie kürzlich in einem TikTok.

Anzeige

Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey und Olivia Culpo im September 2023

Anzeige

Instagram / christianmccaffrey Christian McCaffrey und Olivia Culpo, Januar 2024

Anzeige

Getty Images Olivia Culpo, Model

Anzeige

Überrascht es euch, dass Olivia das meiste plant? Ja, irgendwie schon! Nein, nicht wirklich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de