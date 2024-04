Olivia Culpo offenbart all ihre kosmetischen Behandlungen

Für ihr Aussehen bekommt Olivia Culpo (31) allein in den sozialen Medien täglich unzählige Komplimente. Doch in letzter Zeit häufen sich die Spekulationen darüber, ob die Beauty ihr Aussehen mehrfacher Schönheitseingriffe zu verdanken hat. Die Art der chirurgischen Eingriffe bestreitet die Verlobte von Christian McCaffrey (27) – doch in einem TikTok-Video klärt sie auf. Neben Botox-Injektionen seitlich der Augen lasse sie sich auch die Lippen auffüllen. "Wenn ich Filler benutze, dann an meinen Lippen. An meinem Kiefer nicht." Eine Zeit lang habe sie die Filler auch im Kiefer genutzt, doch mittlerweile nicht mehr, um ihre "natürliche Struktur" zum Vorschein zu bringen.

Doch damit nicht genug. Wie die "Culpo Sisters"-Bekanntheit weiter verrät, habe sie sich auch eine ganze Weile Filler in ihre Wangen injizieren lassen, doch auch das sei nicht mehr aktuell. "Ich möchte nicht, dass mein Gesicht so gewölbt ist", erklärt sie. Ebenso hat sie aufgehört, sich Botox über ihren Lippen spritzen zu lassen. "Meine Lippen sahen verrückt aus. Einfach zu viel", erinnert sich Olivia. Sie würde es ein weiteres Mal ausprobieren, dann aber bei einem anderen Studio. Abschließend macht das Model aber deutlich: "Am Ende des Tages ist die Zufriedenheit mit sich eine Frage des Inneren." Zudem betont sie, dass sie selbstverständlich nichts gegen Personen habe, die sich für plastische Eingriffe entscheiden. "Du kannst all diese Dinge tun, weil es dir Spaß macht oder nicht, aber ich möchte einfach ehrlich sein. Gatekeeping ist wirklich lahm."

Wenn die 31-Jährige nicht gerade von ihren Beauty-Eingriffen redet, dann von der bevorstehenden Hochzeit mit ihrem Verlobten. Vor rund einem Jahr hat Christian um die Hand seiner Freundin angehalten – mittlerweile stehen die ersten Vorbereitungen für ihren großen Tag an. Vor Kurzem entschied sich das Paar für die Hochzeitstorte. Welche es wird, verrieten sie bisher nicht. Und auch um den Ringträger macht sich Olivia schon einige Gedanken – die Schmuckstücke könnten womöglich von ihrem Hund Oliver transportiert werden, wie sie bei Instagram scherzte: "Ich möchte wirklich, dass er der Ringträger ist." Ob der kleine Goldendoodle wirklich diese Rolle einnehmen wird, stand zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht richtig fest.

Instagram / oliviaculpo Model Olivia Culpo in Mailand

Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey, Olivia Culpo und Hund Oliver, November 2022

