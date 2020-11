Möchte Justin Schmidt jetzt als Schauspieler durchstarten? Der Mädchenschwarm verkörpert in der TVNOW-Serie "GangstarZ" den Charakter Nick, der mit Rico (Mohamed Karoui) und Samira (Kaouthar Boulfazat) in einer komplizierten Dreiecksbeziehung steckt. Bis auf eine kleine Cameo-Rolle ist die Schauspielbranche für Justin absolutes Neuland, denn für gewöhnlich ist er auf Plattformen wie TikTok und Instagram zu Hause. Kann der Web-Beau sich vorstellen, an weiteren Film- und Serienproduktionen mitzuwirken? Promiflash sprach mit ihm über seine Eindrücke vom Set.

Der Blondschopf hat tatsächlich Blut geleckt und hätte Lust, bei weiteren Filmprojekten mitzumachen. "Zwar ist man bei einer TV- oder Streaming-Produktion nicht komplett sein eigener Herr, wie das etwa bei YouTube oder Instagram der Fall ist, aber die Professionalität einer solchen Produktion macht Spaß", erklärte der Netz-Star. Er sei zudem immer wieder begeistert davon, wie viele Menschen an einer Serie mitarbeiten würden.

Jetzt können Justins Supporter ihn jedoch erst einmal in der neuen Jugendserie bewundern. Und das Einschalten lohnt sich! "Durch die Rolle in 'GangstarZ' werden meine Fans sicher Seiten an mir entdecken, die sie von mir noch nicht kannten", pries er die Produktion im Promiflash-Interview an.

Instagram / justin.prince Justin Schmidt, YouTuber

Instagram / justin.prince Justin Schmidt, 2020

TVNOW / Dennis A. Hundt Ein Teil des "GangstarZ"-Casts

