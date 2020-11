Hatte Amira Wirth (23) Spaß an ihre Zickenrolle in "GangstarZ"? Die YouTuberin arabisch-deutscher Herkunft ist Teil des Casts der neuen Jugendserie, die seit dem 29. Oktober auf TVNOW läuft. Im Mittelpunkt steht die 16-jährige Samira (Kaouthar Boulfazat), die davon träumt, dem Leben im Plattenbau zu entfliehen und Sängerin zu werden. Amira spielt ihre Widersacherin Dilara, die um keinen Spruch verlegen ist. Wie gefiel es der 23-Jährigen, eine solche Bösewicht-Rolle zu spielen? Promiflash hakte bei ihr nach.

"Es fiel mir relativ leicht. Dass wir uns alle so gut verstanden haben, hat alles sehr einfach gemacht", erklärte sie im Gespräch und verriet, dass es sogar ab und an lustig gewesen wäre, zickig zu sein. Die Herausforderung nahm Amira gerne an: "Es macht [...] Spaß, zum Beispiel eine gemeine Rolle zu spielen. Ich schlüpfe gerne in andere Charaktere und Rollen."

Bedeutet das also, dass die Netz-Beauty so gar nichts mit ihrer "GangstarZ"-Rolle Dilara gemeinsam hat? Eher nicht. Von Promiflash gefragt, ob sie im echten Leben auch mal ein Gangster sei, scherzte Amira: "Meine Gang sind meine Freunde und Familie."

TVNOW / Dennis A. Hundt Ein Teil des "GangstarZ"-Casts

Instagram / amirawirth Amira Wirth, Schauspielerin

Instagram / amirawirth Amira Wirth, Influencerin

