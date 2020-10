Was hat die TVNOW-Serie GangstarZ zu bieten? Am 29. Oktober erscheint die neue Produktion, die die Geschichte der 16-jährigen Samira (gespielt von Kaouthar Boulfazat) erzählt. Sie kommt aus einem schwierigen sozialen Umfeld und träumt davon, eine große Karriere als Sängerin zu starten. Doch der Weg dahin ist alles andere als einfach: Samira wird immer wieder mit neuen Problemen konfrontiert. Und aus diesem Grund sollten die Zuschauer unbedingt einschalten.

Justin Schmidt, der in der Serie die Rolle des Nick verkörpert, erklärte gegenüber Promiflash: "Die Story versteht, was im Leben von Teenagern, die nicht in wohlhabenden Verhältnissen aufwachsen, passiert. Viele junge Menschen werden sich mit der Story identifizieren können." Auch die Hauptdarstellerin Kaouthar zeigt sich von der Handlung der Geschichte sichtlich begeistert: "Ich habe bisher noch keine deutsche Serie gesehen, in der sehr junge Teenager versuchen, aus der Kriminalität ihres Blocks zu entkommen." Meist würden die Plattenbau-Storys die Geschichten von Erwachsenen aufgreifen – doch "GangstarZ" spreche endlich auch die jungen Leute an.

Darüber hinaus sei aber auch der Cast der Serie einzigartig. "Jeder hat etwas Besonderes dazu beigetragen und sehr viel Mühe und Herz reingesteckt", schilderte die einstige Laiendarstellerin Amira Wirth (23), die in der Serie die Schülerin Dilara spielt. Justin fügte hinzu, dass der Cast zudem sehr gut gecoacht sei und gut zusammengearbeitet hätte. "Das spürt man auch in jeder Folge", erklärte der Social-Media-Star genauer.

Justin Schmidt, Seriendarsteller

Kaouthar Boulfazat als Samira in "GangstarZ"

Amira Wirth und Youness Abaz als Dilara und Marvin in der Serie "GangstarZ"

