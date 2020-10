Wovon handelt eigentlich die Serie "GangstarZ"? Bereits am 29. Oktober startet die neue Show auf TVNOW. Sie erzählt die Geschichte der 16-jährigen Samira (Kaouthar Boulfazat), die davon träumt, ihrem schwierigen Familienleben im Plattenbau endlich zu entkommen – und stattdessen als Sängerin durchzustarten. Im Promiflash-Interview erzählen drei der Hauptdarsteller nun, worum genau es in der Sendung geht und was sie besonders macht.

"Durch 'GangstarZ' bekommt jeder Einblick ins knallharte Leben von Teenagern im Jahr 2020. Ohne bunt zu sein und ohne Influencer-Chic", verrät Justin Schmidt alias Nick gegenüber Promiflash. Sein Co-Star Kaouthar kann ihm da nur beipflichten und ergänzt, dass alltägliche Geschichten dargestellt werden, mit denen wohl jeder Jugendliche schon einmal konfrontiert worden sei. Trotz der ernsten Thematik und der "Block-Atmosphäre" gebe es in der Serie aber auch "sehr nice Musik". Amira Wirth (23), die Dilara spielt, ist überzeugt: "Ich denke, man kann sich auch mit den einzelnen Charakteren gut identifizieren und sympathisieren." Es werde auf alle Fälle sehr spannend, verspricht sie.

Die Hamburger Schauspielerin plaudert aus, dass das TVNOW-Format dem Zuschauer zeige, "seine Ziele und Träume nicht aus den Augen zu verlieren" – egal, aus welchem Umfeld man komme. Denn die Herkunft sage nichts über das Potenzial jedes Einzelnen aus. Deshalb sei "GangstarZ" etwas "ganz Neues und Besonderes".

Justin Schmidt als Nick in "GangstarZ"

Kaouthar Boulfazat als Samira in "GangstarZ"

Amira Wirth in Oberhausen im September 2020

