Jetzt ist klar, wann "SOKO München" zum letzten Mal über die Fernsehbildschirme flimmert. Im vergangenen September machte die Nachricht die Runde: Nach 43 Jahren endet die beliebte Krimiserie über das Sondereinsatzkommando. Wie Florian Odendahl (46) alias Rechtsmediziner Dr. Maximilian Weissenböck verriet, fiel bereits die letzte Klappe – und jetzt steht auch fest: Das Format nimmt mit einem 90-minütigen Spielfilm Abschied von der TV-Landschaft.

Wie Quotenmenter berichtet, läuft das Fernsehspecial "SOKO München – Countdown" an 29. Dezember zur Primetime im ZDF. Und worum geht es in dem abschließenden Film der Serie? Das gesamte Team wird auf die Ruhestandsparty von Arthur Bauer (Gerd Silberbauer) in einen Biergarten eingeladen. Doch die Feierlichkeiten werden unterbrochen, als ein Mann eine Frau mit einer Schusswaffe bedroht. Der Angreifer wird durch Kriminaloberkommissar Dominik Morgenstern (Joscha Kiefer, 37) im Eifer des Gefechts erschossen, woraufhin er als Folge daraus suspendiert wird.

Während Dominiks Suspension versuchen seine Kollegen Arthur Bauer (Gerd Silberbauer), Theresa "Resi" Schwaiger (Mersiha Husagic) und Franz Ainfachnur (Christofer von Beau) die Hintergründe des Übergriffes aufzudecken. Während ihrer Ermittlungen entdecken sie nicht nur eine Leiche, sondern auch Hinweise auf einen geplanten Anschlag. Ob sie es schaffen, ihren finalen Fall am Ende aufzuklären, das sehen die Zuschauer dann Ende Dezember.

Anzeige

Facebook / Florian.Odendahl.Official Die "SOKO München"-Stars, 2020

Anzeige

Instagram / official_joschakiefer Joscha Kiefer im Dezember 2018

Anzeige

ZDF/Markus Sapper Der "SOKO München"-Cast

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de