Bizarre Nacktaktion: Lil Nas X ins Krankenhaus eingeliefert

Montero Lamar Hill alias Lil Nas X sorgte in der Nacht zu Donnerstag für eine merkwürdige Szene auf dem Ventura Boulevard in Los Angeles. Der Rapper wurde dabei beobachtet, wie er fast nackt – nur in Unterwäsche und Cowboy-Stiefeln – die Straße entlanglief. Eine Videoaufnahme aus einem vorbeifahrenden Auto zeigt den "Old Town Road"-Interpret mit einem orangefarbenen Verkehrskegel auf dem Kopf. In dem Video, das TMZ vorliegt, murmelt er wiederholt, er sei auf dem Weg zu einer Party, und wirkt desorientiert. Die bizarre Aktion fand gegen vier Uhr morgens statt.

Bei der Polizei gingen um diese Uhrzeit mehrere Meldungen über die ungewöhnliche Situation ein, da einige Zeugen ein mögliches Drogenproblem befürchteten. Schließlich erreichten Beamte der Polizei den Ort des Geschehens und fanden Montero noch immer auf der Straße. Der Musiker soll auf die Polizisten zugestürmt sein, woraufhin sie ihn überwältigten und in Handschellen abführten. Anschließend wurde ein Krankenwagen gerufen, der Montero zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Bisher bleibt unklar, ob er tatsächlich unter dem Einfluss von Substanzen stand.

Montero ist bekannt für seine unkonventionelle Art und seine spektakulären Auftritte – doch in dieser Nacht scheint er über die Stränge geschlagen zu haben. Der Vorfall wirft nun Fragen über den Gesundheitszustand und die mentale Verfassung des 26-Jährigen auf. Womöglich könnten ihm auch rechtliche Konsequenzen wegen seines Verhaltens drohen. Fans zeigen sich in den sozialen Medien betroffen und hoffen auf eine baldige Klärung des Zwischenfalls.

Getty Images Lil Nas X, Musiker

Getty Images Lil Nas X bei der Met Gala 2024

