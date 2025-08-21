Claire Holt feiert siebten Hochzeitstag mit ihrem Ehemann

Claire Holt (37) hat mit ganz besonderen Worten ihren siebten Hochzeitstag mit Ehemann Andrew Joblon gefeiert. Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in Vampire Diaries bekannt wurde, teilte am Montag eine Reihe von Fotoautomat-Bildern des Paares auf Instagram. In einem liebevollen und humorvollen Post schrieb sie: "Sieben Jahre. KEIN Jucken (außer im März, wenn du mir sanft den Rücken reibst, während ich mir die Augen auskratze)." Damit spielte sie scherzhaft auf das sprichwörtliche "verflixte siebte Jahr" an.

Dazu schrieb Claire: "Völlig besessen von dir, meinem perfekten Ehemann." Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu, dass er bitte keine ungeprüfte Collage hochladen solle, wenn sie gerade im Flugzeug ohne WLAN sitzt. "Ich liebe dich so sehr!!!", schrieb sie weiter. Auch Andrew meldete sich direkt unter dem Beitrag zu Wort und kommentierte emotional: "BESTE Jahre meines Lebens. Ich liebe dich so sehr."

Claire und Andrew heirateten am 18. August 2018, nachdem sie sich erst ein Jahr zuvor verlobt hatten. Ihre Beziehung begann 2017, kurz nachdem Claire die Trennung von ihrem ersten Ehemann, Matthew Kaplan, bekannt gegeben hatte. Seitdem hat das Ehepaar gemeinsam drei Kinder bekommen: Sohn James, Tochter Elle und zuletzt Sohn Ford, der im November 2023 das Familienglück vervollständigte. Besonders berührend ist die Geschichte hinter ihrem ersten Kind, da Claire und Andrew vor James' Geburt eine Fehlgeburt erlitten. "Die Fehlgeburt war das Schwierigste, was ich je erlebt habe, aber sie hat meinen Mann und mich so viel näher zusammengebracht, und wir sind dadurch wirklich gewachsen", erzählte sie 2019 in einem Interview mit dem Magazin Mini.

Getty Images Claire Holt mit Ehemann Andrew Joblon in Miami

Instagram / claireholt Schauspielerin Claire Holt mit ihrem Mann Andrew Joblon

Instagram / claireholt Claire Holt mit Mann und Baby, November 2023