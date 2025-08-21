"KPop Demon Hunters" knackt 200-Millionen-Marke auf Netflix

Der Animationsfilm "KPop Demon Hunters" hat die Netflix-Zuschauer im Sturm erobert und ist seit seiner Veröffentlichung am 20. Juni ein gigantischer Erfolg. Mit über 210 Millionen Abrufen in den ersten 35 Tagen hat der musikalische Fantasyfilm nicht nur die Sympathien der Fans gewonnen, sondern steht kurz davor, den bisher erfolgreichsten Netflix-Film "Red Notice" mit 230,9 Millionen Abrufen zu überholen. Der Film, der von Sony Pictures Animation produziert wurde, ist der zweite Netflix-Hit überhaupt, der die 200-Millionen-Marke geknackt hat.

Im Mittelpunkt der Handlung steht die fiktive Girlgroup Huntrix, deren Mitglieder Rumi, Mira und Zoey mit einem geheimen Doppelleben jonglieren: tagsüber strahlende Popstars, nachts mutige Dämonenjägerinnen. Doch ihr Leben wird komplizierter, als sie auf eine Boyband treffen, deren Mitglieder selbst Dämonen sind. Während der abenteuerlichen Kämpfe erobern die eingängigen Songs des Films die Herzen der Zuschauer – allen voran der Hit "Golden", der nicht nur im Film, sondern jetzt auch im echten Leben weltweit die Charts stürmt.

Der neue Animationsfilm "KPop Demon Hunters" bringt mit der fiktiven Girlgroup echtes K-Pop-Feeling auf die Leinwand. Doch hinter den Songs stecken echte Künstlerinnen: EJAE, Audrey Nuna und Rei Ami. EJAE verleiht der Hauptsängerin Rumi in dem Film ihre Stimme, während Audrey Nuna und Rei Ami die weiteren Vocals der Band beisteuern. Obwohl sie im echten Leben keine Girlgroup bilden, haben sich die drei für den Soundtrack zusammengeschlossen – und verwandeln Huntrix so in eine mitreißende Film-Band voller Energie und Girlpower.

©2025 Netflix Huntr/x in "KPop Demon Hunters"

Netflix "KPop Demon Hunters"-Girlband

Getty Images Ejae bei der "KPop Demon Hunters"-Premiere im Juni 2025

