Traurige Nachrichten aus dem Hause Getty. In den vergangenen Jahren hatte die milliardenschwere US-amerikanische Unternehmerfamilie immer wieder schwere Schicksalsschläge verkraften müssen: Unter anderem verstarb Andrew Getty (✝47) 2015 an den Folgen schweren Drogenmissbrauchs, Ann Getty (✝79) hatte im vergangenen September einen Herzinfarkt erlitten – mit tödlichen Folgen. Jetzt ereilte die Angehörigen eine weitere traurige Nachricht: John Gilbert Getty – der Enkel des Öl-Tycoons J. Paul Getty – ist im Alter von nur 52 Jahren gestorben.

Laut einem Bericht von TMZ sei John am vergangenen Freitag bewusstlos in einem Hotelzimmer in San Antonio im US-Bundesstaat Texas aufgefunden worden. Jedoch habe man ihm nicht mehr helfen können, er sei kurz darauf verstorben. "Schweren Herzens gibt Gordon Getty den Tod seines Sohnes John Gilbert Getty bekannt", ließ die Familie gegenüber dem Magazin verlauten. Die Angehörigen trauerten: "John war ein talentierter Musiker, der Rock 'n' Roll liebte. Wir werden ihn sehr vermissen." Die genauen Umstände des Todes seien bislang noch ungeklärt, allerdings schließen die zuständigen Behörden ein Fremdeinwirken bisher aus. Eine Obduktion soll schon bald für Klarheit sorgen.

Johns Tochter Ivy nahm in den sozialen Medien von ihrem geliebten Vater Abschied – sie schrieb: "Mein Vater war der coolste Mann auf diesem Planeten. Ich werde für immer die stolzeste Tochter sein", betonte sie und trauerte: "Jetzt habe ich nicht nur einen, sondern zwei Schutzengel, die über mich wachen."

Anzeige

Instagram / ivygetty John Gilbert Getty mit seiner Tochter Ivy

Anzeige

Instagram / ivygetty John Gilbert Getty

Anzeige

Instagram / ivygetty John Gilbert Getty mit seiner Tochter Ivy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de