Michael Douglas' peinlicher Moment als "Opa" beim Elterntag

Wie unangenehm! Michael Douglas (79) ist Vater von drei Kindern. Mit Catherine Zeta-Jones (54) hat der Schauspieler die beiden Kinder Carys Zeta Douglas (21) und Dylan Michael Douglas (23). Bereits im vergangenen Jahr machte Dylan seinen Abschluss an der Brown University in Rhode Island. Seine Schwester besucht noch dieselbe Universität. Als Michael seine Kinder während der Besuchszeiten für Eltern sehen wollte, wurde der 79-Jährige für den Großvater gehalten. Ihm wurde gesagt "Das ist nicht der Großvatertag, sondern der Elterntag", berichtete Michael in einem Interview mit The Telegraph. Der Hollywoodstar erzählte, dass er sich ziemlich überrumpelt fühlte. "Ich behauptete, 'Ich bin der Vater', trotzdem war das hart zu hören", gab er zu.

Dennoch bereut Michael nicht, so spät Vater geworden zu sein. "Ich hatte bis jetzt sehr viel Glück, ich bin zufrieden mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe. Jetzt ziehe ich mich aber mehr zurück und versuche öfter zu reisen", erklärte der "Basic Instinct"-Darsteller. Über Weihnachten reiste er sogar mit seiner vierköpfigen Familie nach Indien. "Catherine und ich haben das Glück, dass unsere Kinder Dylan und Carys immer noch mit uns reisen wollen", betonte Michael in der Today Show und fügte hinzu: "Wir planen auch schon, wohin wir nächstes Jahr überall hinreisen werden."

Neben Carys und Dylan hat Michael noch einen weiteren Sohn aus seiner früheren Ehe. Sein Sohn Cameron Douglas (45) entstand aus der Ehe mit Diandra Luker. Cameron ist sogar schon zweifacher Vater, was Michael tatsächlich auch schon zum Großvater macht. Obwohl der "Wall Street"-Darsteller seine Enkel nicht oft zeigt, veröffentlichte seine Frau Catherine erst kürzlich einen Schnappschuss auf Instagram. Neben dem Paar strahlte Cameron mit seiner Frau Viviane Thibes und ihren beiden Kindern um die Wette.

Instagram / catherinezetajones Dylan Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas und Carys Zeta Douglas im November 2022

Instagram / catherinezetajones Michael Douglas mit seiner Familie, April 2024

