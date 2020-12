Tragödie um Brittanya Karma: Die Vloggerin, die mit bürgerlichem Namen Nguyen Tran Phuong Linh hieß, hatte sich vor rund zwei Wochen mit einem besorgniserregenden Update im Netz zu Wort gemeldet: Sie habe sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. In ihrem Post sprach sie über ihre körperlichen Beschwerden und teilte ehrliche Fotos aus dem Krankenhaus. Am 20. November gab es das letzte Lebenszeichen der Hamburgerin auf Social Media – und nun wird bekannt: Brittanya ist an den Folgen der Infektion gestorben.

Der Bruder der 29-Jährigen macht die schockierenden Nachrichten auf seinem Instagram-Profil öffentlich."Ich bin sprachlos. Das Leben ist unfair. Mit dir aufzuwachsen, war so toll. Du hast mir so viel beigebracht. Das Leben ist so wertvoll", versucht er seine Trauer in Worte zu fassen. Unter Brittanyas letztem Netzbeitrag zeigen die Fans ihre Anteilnahme: "Mein tiefstes Beileid und viel Mitgefühl an die Hinterbliebenen", schreibt zum Beispiel ein User.

Die YouTuberin, die an der vietnamesischen Version des Bachelors teilgenommen hatte und für ihre Beautyvideos ebenso bekannt war wie für ihren Einsatz gegen Bodyshaming, hinterlässt neben ihrem Bruder auch ihren Partner. Erst im August hatte das Paar den nächsten Beziehungsschritt gewagt: In einem Clip hatte sie ihre Community daran teilhaben lassen, wie ihr Freund vor ihr auf die Knie gegangen war und um ihre Hand angehalten hatte – und sie hatte Ja gesagt.

Instagram / brittanyakarma Brittanya Karma, Influencerin

Instagram / brittanyakarma Die Influencerin Brittanya Karma im März 2020

Instagram / brittanyakarma Die Influencerin Brittanya Karma und ihr Verlobter im August 2020

