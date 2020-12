Dalma Maradona lässt ihren Emotionen freien Lauf! Vor wenigen Tagen starb ihr Vater, die Fußball-Legende Diego Maradona (✝60), im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt – in Diegos Heimatland Argentinien wurde daraufhin Staatstrauer verhängt! Wenige Tage nach Bekanntgabe seines Todes wurde der einstige Profi-Kicker bei einer emotionalen Trauer-Zeremonie beigesetzt. Nun war seine Tochter Dalma Maradona bei einem Fußballspiel zweier Vereine zu Gast, für die Diego zu Lebzeiten selbst gespielt hatte – und brach dabei in Tränen aus.

Wie Daily Mail berichtet, war das gesamte Stadion mit Bannern des verstorbenen Diego bestückt und die Fußballspieler beider Vereine trugen seinen Namen auf ihren Trikots. Der emotionalste Moment des Abends ereignete sich, als ein Spieler, der das erste Tor des Abend schoss, zu Dalma hinüberging und für sie und ihren Vater applaudierte. Mit dieser Geste wollte der Fußballer den verstorbenen Kicker ehren – das sorgte bei Tochter Dalma für einen Gefühlsausbruch. Die Kameras zeigten die 33-Jährige tränenüberströmt.

Erst vor wenigen Tagen nahm Dalma im Netz von ihrem Vater Abschied. Auf Instagram veröffentlichte sie ein altes Foto mit ihm und verabschiedete sich mit den Worten: "Ich hatte immer solche Angst vorm Tod, aber heute habe ich diese Angst nicht mehr, denn ich weiß, es wird der Moment sein, in dem ich dich wiedersehen und umarmen werde."

