"Hast mich geheilt": Ana Johnson macht Maui Liebeserklärung

Ana Johnson (32) hat jetzt auf Instagram eine rührende Liebeserklärung an ihren Sohn Maui gepostet. Zu drei Kuschelfotos mit dem Eineinhalbjährigen schrieb die Influencerin bewegende Worte: "Du hast mich geheilt. Du bist eineinhalb Jahre alt – und trägst die Kraft in dir, die fünf Jahre Schmerz, Sehnsucht und Hoffen geheilt hat." Für Ana ist Maui weit mehr als nur ihr Kind: "Klein, aber mit einer Liebe, die alles verändert hat. Du hast mir gezeigt, was wirklich zählt im Leben. Du bist mein Wunder. Mein Licht. Mein Zuhause." Besonders emotional wird es, als sie erklärt, wie sehr sie sich auf Mauis Rolle als großen Bruder freut.

Hintergrund dieser Worte ist Anas Wunsch, ein weiteres Kind zu bekommen. Die Influencerin hat sich entschlossen, erneut einen Embryotransfer vornehmen zu lassen, um ihrem Sohn ein Geschwisterchen zu schenken. "Jetzt stehen wir erneut am Anfang dieser ganz besonderen Reise", erklärt sie und ist fest entschlossen, für diesen Traum zu kämpfen. Für Ana steht fest, dass Maui ihr gezeigt hat, wie erfüllend das Leben mit Kindern sein kann. Sie betont weiter: "Und egal, wie steinig der Weg wird: Du hast mir gezeigt, dass Wunder möglich sind."

Ana ist bekannt dafür, persönliche Einblicke mit ihrer Community zu teilen – und spricht dabei offen über die Herausforderungen ihres Lebens. Gemeinsam mit ihrem Mann Tim hat sie bereits viele Höhen und Tiefen gemeistert, besonders der Kinderwunsch war für beide eine Geduldsprobe. Dass der kleine Maui nach fünf Jahren der Ungewissheit in ihr Leben trat, bezeichnet sie selbst als Wunder. Schon früher sprach die Influencerin darüber, wie schwer der Weg zum ersten Kind war – und wie sehr sie sich ein weiteres Baby wünscht, um ihre Familie zu vervollständigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Sohn Maui

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson in Anas ersten Schwangerschaft, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson mit ihrem Sohn Maui