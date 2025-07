Kritik an Kleidung und Brüsten: Jennifer Saro wehrt sich

Jennifer Saro (29) hat sich gegen einen Fankommentar gewehrt, der ihre Kleidungswahl kritisierte. Der Fan schrieb unter anderem: "Manchmal presst du deine Brüste so in Oberteile oder Kleider, das ist echt krass." Diesen Vorwurf wollte die Social-Media-Bekanntheit nicht unbeantwortet lassen und nutzte ihre Instagram-Story, um ihre Sicht der Dinge darzulegen. Jennifer führte aus, dass sie große, natürliche Brüste habe und das eben so aussehe. Sie fragte ihre Follower: "Darf ich ein Kleid oder andere Sachen, die mir gefallen, deshalb nicht tragen?"

Solche Kommentare hätten sie in der Vergangenheit davon abgehalten, Kleidung zu tragen, die ihr gefällt. Mittlerweile sei das jedoch anders. "Ich ziehe an, worin ich mich wohlfühle, nicht, um zu provozieren, sondern weil ich mich mittlerweile mag, wie ich bin." Darüber hinaus appellierte Jennifer an Frauen, sich nicht kleiner zu machen, um anderen zu gefallen. Die YouTuberin betonte: "Weiblichkeit ist kein Statement. Mein Körper ist kein Problem, das ich 'entschärfen' muss. Er darf einfach da sein, genau so, wie er ist."

Jennifer ist eine beliebte Influencerin: Auf Instagram folgen ihr rund 308.000 User und auf TikTok hat sie rund 108.000 Abonnenten. 2023 verteilte die gebürtige Straubingerin bei Die Bachelorette Rosen an die liebeshungrigen Single-Männer. Die Beziehung zu dem Gewinner Fynn Lukas Kunz hielt allerdings nur fünf Monate. Mittlerweile ist sie glücklich an den Fußballer Alexander Meyer (34) vergeben, zu dem sie gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn Keksi in den kommenden Wochen nach Dortmund ziehen wird.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, Influencerin

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und Alexander Meyer im Juni 2025

