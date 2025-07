Hier überreicht Prinzessin Kate Trophäe an Wimbledon-Sieger

Ein unvergessliches Finale bei den Wimbledon Championships: Jannik Sinner hat gegen den Titelverteidiger Carlos Alcaraz triumphiert und sich seinen ersten Wimbledon-Titel gesichert. Die Partie, die die Herzen der Tennisfans höherschlagen ließ, endete nach vier Sätzen mit 4–6, 6–4, 6–4 und 6–4 zugunsten des Italieners. Neben dem sportlichen Erfolg gab es für Jannik und das Publikum noch einen weiteren glanzvollen Moment: Niemand Geringeres als Prinzessin Kate (43) überreichte die heiß begehrte Gentlemen's Singles Trophy auf dem berühmten Centre Court.

Für Jannik ist dieser Sieg ein besonderer Meilenstein: Nicht nur, weil es sein erster Grand-Slam-Titel auf Rasen ist, sondern auch, weil es ihm gelang, seinen Rivalen Carlos in dieser prestigeträchtigen Veranstaltung zu besiegen – und das, obwohl Carlos zuvor fünf Matches in Folge gegen ihn gewonnen hatte. Die Rivalität zwischen den beiden Ausnahmetalenten ist geprägt von intensiven Duellen, doch mit diesem Triumph schreibt Jannik ein neues Kapitel. Es ist bereits sein vierter Grand-Slam-Titel, nachdem er zuvor die Australian Open 2024, die US Open 2024 und die Australian Open 2025 gewinnen konnte.

Kate feierte schon gestern ihren eigenen großen Auftritt bei dem Megaevent. Am Samstag durfte die Gattin von Prinz William (43) der Siegerin im Finale der Frauen, Iga Swiatek, ihre Trophäe überreichen – die sogenannte Venus Rosewater Dish. Und auch heute zeigte sich die Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club wieder von ihrer besten Seite: In einem fließenden königsblauen Kleid und begleitet von ihrer Familie sorgte sie in Wimbledon für Aufsehen.

Getty Images Prinzessin Kate überreicht Wimbledon-Sieger Jannik Sinner die Gentlemen's Singles Trophy

Getty Images Carlos Alcaraz und Jannik Sinner beim Wimbledon-Finale 2025

Getty Images Prinzessin Kate überreicht der Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek die Venus Rosewater Dish