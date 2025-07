Kehrt Kyle MacLachlan zu "Desperate Housewives" zurück?

Kyle MacLachlan (66), bekannt aus Desperate Housewives, hat angedeutet, dass er sich eine Rückkehr zu seiner Rolle als Orson Hodge durchaus vorstellen könnte. In einem Interview mit dem Magazin People erklärte der Schauspieler, dass er die Idee eines Reboots der Erfolgsserie, die von 2004 bis 2012 lief, interessant findet. Dennoch würde er die Entscheidung davon abhängig machen, wie sich die Handlung seines Charakters im neuen Konzept entwickeln würde. "Das wäre spaßig", sagte er und verwies darauf, dass der legendäre Drehort Wisteria Lane noch immer auf dem Universal-Filmgelände existiert.

Im Gespräch zog Kyle Parallelen zu seiner Rückkehr als Special Agent Dale Cooper in der Serie "Twin Peaks", die 2017 nach langer Pause eine neue Staffel erhielt. Damals habe der Schöpfer der Serie, David Lynch (✝78), eine gänzlich neue Erzählweise für die Figur gewählt, erklärte er. Auch bei einem Reboot von "Desperate Housewives" würde er die Rolle wie eine neue Herausforderung behandeln und abwägen, ob sie weiterhin zu ihm passt. Der Schauspieler zeigte sich offen, aber auch vorsichtig, da er den Charakter und die Storyline genau bewerten möchte, bevor er zusagt.

Kyle genießt neben der Schauspielerei auch privat einen interessanten Lebensstil. Ein Hobby, das dem 66-Jährigen besonders am Herzen liegt, ist das Gärtnern. Er hat in der Vergangenheit mehrfach betont, wie entspannend und ausgleichend die Arbeit im Garten für ihn ist. Abseits der Filmkulissen versucht er so, Stress abzubauen und einen Ruhepol zu finden. Für Fans bleibt abzuwarten, ob sie Kyle bald wieder als Teil der intriganten Nachbarschaft von Wisteria Lane sehen werden. Bis dahin begeistert er immerhin mit seiner online präsenten, humorvollen Ader und gelegentlichen Auftritten in kreativen Projekten.

Getty Images Kyle MacLachlan, April 2024

Getty Images Kyle Maclachlan bei einem Photocall für "Desperate Housewives" 2009 in Monte Carlo

Getty Images Kyle MacLachlan bei den GQ Awards in Berlin, November 2024