Für Frauen in Erotikbranche: Anne Wünsche gründet Agentur

Anne Wünsche (33) baut sich ein weiteres Standbein auf. Die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit hat auf ihrem Instagram-Profil angekündigt, eine eigene Agentur zu gründen, um anderen Frauen dabei zu helfen, sich auf Erotikplattformen zu etablieren. Seit über zwei Jahren verkauft Anne erfolgreich freizügige Inhalte und möchte nun ihre Erfahrungen und ihr Wissen weitergeben. Die dreifache Mutter betont: "Das ist wirklich eine riesige Nummer für mich, da steckt so viel Herzblut drin." Dabei ist ihr bewusst, dass dies bei vielen auf Unverständnis stoßen könnte, doch für Anne ist das Projekt eine Herzensangelegenheit.

Anne verrät, dass sie bereits seit ihrem 17. Lebensjahr Erotik-Content produziert. Für die Influencerin steht dabei nicht das Geld im Vordergrund, sondern der Spaß und die Leidenschaft an diesem Beruf. Dennoch gehöre eine gehörige Portion Mut dazu, um erfolgreich zu sein. Sie gibt auch klare Ratschläge an alle, die überlegen, in diese Branche zu starten: "Du musst wirklich zu 100 Prozent dahinterstehen können. Es kann dein Umfeld belasten, aber wenn du es aus Leidenschaft machst, kannst du gutes Geld damit verdienen." Mit ihrer neuen Agentur will sie anderen Frauen genau das ermöglichen und vor allem diejenigen unterstützen, die trotz harter Arbeit bislang nicht vorankommen.

Anne hat sich in den letzten Jahren zu einer echten Geschäftsfrau entwickelt und nicht nur ihre Einkommensquellen diversifiziert, sondern auch wirtschaftlich außergewöhnliche Erfolge gefeiert. Mit einem monatlichen Verdienst, der regelmäßig im fünfstelligen Bereich liegt, hat sie bewiesen, dass sie ihr Geschäft souverän managen kann. Sich von Vorwürfen und Kritik nicht beeinflussen zu lassen, scheint eine ihrer Stärken zu sein. Privat beschreibt sie sich als bodenständige Mutter, die es liebt, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, während sie beruflich weiterhin ehrgeizig ihren Weg verfolgt.

Anzeige Anzeige

Wehnert, Matthias/ Action Press Anne Wünsche bei der Venus 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2024