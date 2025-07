"Marienhof"-Star Sebastian Deyle wird zum ersten Mal Vater

Sebastian Deyle (47) hat aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Der Schauspieler wird zum ersten Mal Vater! Auf Instagram teilt der "Marienhof"-Star die frohe Botschaft in Form einer Fotoreihe mit seinen Fans: Die Aufnahmen zeigen Sebastian im USA-Urlaub mit seiner Freundin Pia. Ein Babybauch ist unter Pias lockerem Sommerkleid zwar noch nicht so recht zu erkennen – begleitet werden die Schnappschüsse jedoch von den verheißungsvollen Worten: "Viele Grüße von uns Dreien."

Gegenüber Bild bestätigt Sebastian den süßen Verdacht. "Ja, das ist richtig, wir freuen uns riesig", schwärmt der Papa in spe. Er habe bereits im vergangenen Jahr gesagt, dass er sich Nachwuchs mit Pia wünscht. "Natürlich könnten wir beide nicht glücklicher sein, dass es jetzt auch so schnell funktioniert hat, auch wenn ich natürlich schon ein bisschen die Hosen voll hab", lacht Sebastian. Allzu lange lässt der heiß ersehnte Sprössling nicht mehr auf sich warten – der errechnete Geburtstermin ist der 30. Oktober, also ein "Halloween-Baby", wie Sebastian scherzt.

Die Verbindung von Sebastian und Pia reicht lange in die Vergangenheit zurück. Der Rote Rosen-Star und die brünette Schönheit kennen sich schon mehr als ein Jahrzehnt, verloren sich jedoch zwischenzeitlich aus den Augen. Ende 2023 machte das Paar dann schließlich die Beziehung öffentlich. Über sein Liebesglück mit Pia verriet Sebastian damals gegenüber Bunte: "Man kann es definitiv Schicksal nennen. Ich glaube, es sollte so sein."

Getty Images Sebastian Deyle, Schauspieler

Instagram / sebastiandeyleofficial Sebastian Deyle und seine Partnerin Pia

Instagram / Sebastian Deyle Sebastian Deyle und seine Partnerin Pia, 2023