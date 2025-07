Schwangere Nara Smith schockiert Fans mit Rohmilchkonsum

Nara Smith hat mit einem neuen TikTok-Video eine Welle der Empörung ausgelöst. In dem Clip zeigt die Social-Media-Bekanntheit, wie sie Zimtschneckenplätzchen backt und sie anschließend gemeinsam mit ihrem Ehemann Lucky Blue Smith (27) genießt – zusammen mit einem Glas Rohmilch. Genau das sorgt für Aufregung, da Nara erst vor einem Monat angekündigt hatte, dass sie ihr viertes Kind erwartet und der Konsum von Rohmilch während der Schwangerschaft als riskant gilt. In den Kommentaren äußerten viele Fans ihre Besorgnis. "Rohmilch? Während der Schwangerschaft? Das ist doch gefährlich", schrieb eine Userin. Eine weitere kommentierte: "Ich bin Krankenschwester … Trinkt keine unbehandelte, rohe Milch! Gefährlich für dich, das Baby und die Kinder."

Hintergrund der Debatte ist die Tatsache, dass Rohmilch im Gegensatz zu pasteurisierter Milch nicht erhitzt wird, um Keime und Bakterien abzutöten. Verschiedene Gesundheitsorganisationen warnen vor den ernsthaften Gefahren, die vom Konsum solcher Milch ausgehen können, insbesondere für Kinder, ältere Menschen und schwangere Frauen. Laut Experten soll sie das Risiko für Krankheiten wie Listeriose oder Typhus erhöhen. Nara hat auf die Kritik in den sozialen Medien bisher nicht reagiert.

Schon vor fünf Wochen hatte Nara offen mit einigen Vorurteilen rund um ihre Familienplanung aufgeräumt. Im Netz wurde ihr mehrfach unterstellt, ihre Entscheidung, vier Kinder mit gerade einmal 23 Jahren zu bekommen, habe religiöse Gründe. In einem damaligen TikTok-Video stellte das Model klar: "Ich bin keine Mormonin. Ich bekomme nicht so viele Kinder wegen irgendeiner Religion." Vielmehr habe sie sich früh für Kinder entschieden, weil sie schon in jungen Jahren viel erlebt habe und sich auf die neue Lebensphase gefreut habe.

Getty Images Nara Smith, 2024

Getty Images Lucky Blue Smith und Nara Smith, September 2024

Getty Images Nara Smith, 2024