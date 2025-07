Sarah Connors Sohn Jax schreibt rührenden Brief an Musiala

Nach seiner schweren Verletzung während der Klub-WM erhält Jamal Musiala (22) nun emotionale Unterstützung aus unerwarteter Richtung: Der achtjährige Jax, Sohn von Popstar Sarah Connor (45), hat dem Bayern-Star jetzt einen liebevollen Brief geschrieben. In dem handgeschriebenen Text drückt Jax seine Bestürzung aus und wünscht Musiala eine schnelle Genesung. Besonders berührt ist der kleine Fan davon, dass sein Lieblingsspieler nun monatelang fehlen wird. Er schreibt: "Ich werde dich auf dem Spielfeld vermissen, weil du unser Starspieler bist. Ich hoffe, dein Wadenbeinbruch wird schnell wieder besser. Dein Jax." Sarah Connor teilte den Brief stolz auf Instagram, begleitet von eigenen Genesungswünschen für den Fußballprofi.

Jamals Verletzung, ein Bruch des linken Wadenbeins und Bänderverletzungen im Sprunggelenk, ist ein herber Schlag für den FC Bayern und dessen Fans. Die Verletzung ereignete sich bei einem Zusammenstoß mit PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma (26), was dazu führte, dass der 22-Jährige noch während der ersten Halbzeit ausgewechselt werden musste. Nach einer erfolgreichen Operation zeigt sich Jamal laut RTL inzwischen zuversichtlich: "Ich werde mir nun Zeit nehmen, meine Stärke und Positivität wieder aufzubauen", verspricht er seinen Fans.

Für Jamal, der zuletzt mit der symbolträchtigen Rückennummer 10 aufgelaufen war, ist dies ein bitterer Rückschlag in einer bislang vielversprechenden Karriere. Der talentierte Fußballer hatte einen beeindruckenden Start in die Klub-WM, bevor ihm das Verletzungspech einen Strich durch die Rechnung machte. Fans und Mitspieler hoffen gleichermaßen auf eine schnelle und vollständige Genesung, damit "Magic Musiala" bald wieder spielen kann. Der liebevolle Brief von Jax zeigt jedoch, dass Fans nicht nur an den Erfolgen, sondern auch an den herausfordernden Zeiten Anteil nehmen.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahconnor, Matthias Hangst / Getty Images Collage: Jamal Musiala, Jax und Sarah Connor

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamal Musiala, April 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamal Musiala wird beim Fifa Club World Cup 2025-Spiel weggetragen