Wäre der FIFA Fußballer des Jahrhunderts heute vielleicht noch am Leben? Am 25. November 2020 starb die argentinische Fußball-Legende Diego Maradona (✝60) plötzlich an einem Herzinfarkt. Bis heute sind die genauen Umstände seines Todes noch nicht vollständig geklärt. In das Visier der Ermittler rückte vor allem das Pflegeteam des ehemaligen FC Barcelona-Spielers. Jetzt beantragt die Staatsanwaltschaft einen Prozess wegen fahrlässiger Tötung.

Durch das Verhalten des Pflegepersonals sei Diego in eine "Situation der Hilflosigkeit" versetzt worden, heißt es in der von der argentinischen Nachrichtenagentur Telam zitierten Gerichtsakte. Der ehemalige Fußballer sei während eines "skandalösen" Krankenhausaufenthalts" seinem Schicksal überlassen worden, legt das Schreiben weiter dar. Zum Kreise der Verdächtigen gehören unter anderem sein Hausarzt Leopoldo Luque sowie die Psychiaterin Agustina Cosachov. Außerdem beziehe sich die Anklage auf sechs weitere Personen des medizinischen Personals aus Diegos Umfeld.

Zuvor ergab ein Gutachten von 20 Medizin-Experten, dass Diego in seiner Residenz nahe Buenos Aires von seinem Ärzteteam "unzureichend, mangelhaft und unvorsichtig" behandelt worden war. Diese Unterlassungen und Misshandlungen hätten zu einem langsamen und qualvollen Tod von einem der besten Fußballspieler aller Zeiten geführt.

