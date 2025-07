Überraschung: Prinzessin Kate mit Familie in Wimbledon

Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) überraschten jetzt am Sonntag die Zuschauer des berühmten Wimbledon-Turniers, als sie gemeinsam mit ihren beiden ältesten Kindern, Prinz George (11) und Prinzessin Charlotte (10), zur Männer-Einzelfinalpartie erschienen. Die royale Familie nahm in der Royal Box auf dem Centre Court Platz, um das Match zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner zu verfolgen. Während George in einem dunklen Anzug erschien, trug Charlotte ein helles Sommerkleid, perfekt abgestimmt auf die königsblaue Robe ihrer Mutter. Der jüngste Spross der Familie, Prinz Louis (7), war diesmal nicht mit von der Partie.

Nicht nur die stilvollen Outfits zogen die Blicke auf sich: Charlotte und George begeisterten durch ihre höfliche Art, als sie dem Kinderfernsehmoderator Steve Backshall die Hand schüttelten. Für Kate, die als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club die Siegerehrung übernahm, war es ein weiteres Highlight einer ereignisreichen Turnierwoche. Bereits am Samstag hatte sie laut Hello! der polnischen Tennisspielerin Iga Swiatek nach ihrem historischen Sieg den Pokal überreicht und die unterlegene Amanda Anisimova mit ermutigenden Worten getröstet. Die royale Familie wirkte entspannt und genoss offensichtlich den sonnigen Tag auf den legendären Zuschauerplätzen von Wimbledon.

Das Wimbledon-Finale ist nur eine von vielen Gelegenheiten, bei denen die Royals 2025 in der Öffentlichkeit auftreten. Insbesondere für Kate, die nach einer Krebsdiagnose und überstandener Behandlung langsam zu ihren Aufgaben zurückkehrt, ist dies ein bedeutender Moment. Ihre Familie unterstützt sie dabei, wobei George und Charlotte immer öfter an offiziellen Anlässen teilnehmen. Wimbledon zählt für die Prinzessin zu den traditionellen Highlights im Jahr, und das Interesse ihrer Kinder an dem prestigeträchtigen Tennisturnier scheint diese Familientradition fortzuführen.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte treffen in Wimbledon 2025 ein

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte in der Royal Box

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte treffen Steve Backshall