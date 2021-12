Diego Maradonas Besitztümer kommen unter den Hammer! Mit sportlichen Erfolgen hat sich der argentinische Fußballer seinen Legendenstatus verdient. Im November des vergangenen Jahres machten dann jedoch tragische Nachrichten die Runde: Der einstige Sportler starb an den Folgen eines Herzinfarkts im Alter von nur 60 Jahren. Damit blieben einige Hinterlassenschaften des ehemaligen Fußball-Weltmeisters zurück – die nun offiziell erhältlich sind, denn: Diego Maradonas Hab und Gut wird versteigert!

Wie The Sun berichtet, soll ein Richter, der den Nachlass des verstorbenen Ex-Kickers verwaltet, Maradonas Kindern das Recht gegeben haben, seinen Besitz zu verkaufen. Aus diesem Grund sollen 87 der Besitztümer in einer Auktion angeboten werden. Darunter befinden sich unter anderem zwei Häuser und drei Luxuswagen. Alleine die Villa in Buenos Aires soll einen Wert von rund 770.0000 Euro haben. Die Immobilie soll sich der Argentinier zu Anfang seiner Karriere zugelegt haben. Das zweite Anwesen in Mar de Plata soll etwa 54.000 Euro wert sein.

Maradonas Fuhrpark könnte ebenfalls einiges einbringen. Der schwarzer 7er BMW der verstorbenen Sportlegende soll für rund 195.000 Euro den Besitzer wechseln. Doch auch getragene Fußballschuhe, extravagante Möbel und skurrile Gemälde des einstigen Mittelfeldspielers werden dem Höchstbietenden überlassen.

Anzeige

Getty Images Diego Maradona im April 2017

Anzeige

Getty Images Diego Maradona bei der Fußballweltmeisterschaft in Johannesburg

Anzeige

Getty Images Die Fußballlegende Diego Maradona

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de