Die Theaterwelt trauert um Jutta Lampe. Die Schauspielerin war über 30 Jahre Teil des Ensembles der Berliner Schaubühne und begeisterte im Laufe ihrer Karriere eine Vielzahl von Fans. In ihrer Branche zählte Lampe zu den bedeutendsten Akteurinnen der letzten Jahrzehnte und prägte das Theater maßgeblich – während ihrer Laufbahn arbeitete sie zudem mit diversen berühmten Regisseuren zusammen. Nun ist die Darstellerin im Alter von 82 Jahren verstorben.

Lampe hinterlässt eine große Lücke. Sie war in der Nacht auf Donnerstag in Berlin verstorben, wie eine Sprecherin der Berliner Schaubühne unter Berufung auf ihre Familie bestätigte. Nachdem Lampe ihre Schauspielausbildung in Hamburg beendet hatte, war sie in mehreren deutschen Städten tätig gewesen – bis sie letztendlich als eine der ersten Schauspielerinnen des Ensembles der Berliner Schaubühne engagiert wurde.

Für ihre schauspielerische Leistung wurde sie mehrfach mit Auszeichnungen belohnt: So erhielt Jutta Lampe unter anderem das Bundesverdienstkreuz, den Deutschen Darstellerpreis und den Theaterpreis Berlin.

Anzeige

ActionPress Jutta Lampe, Trägerin des Bundestverdienstkreuzes

Anzeige

ActionPress Jutta Lampe, Schauspielerin

Anzeige

ActionPress Jutta Lampe und Götz George

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de