Blanker Horror im Netz. Der russische YouTuber Stas Reshetnikov (30) – auf der Videoplattform besser bekannt unter dem Namen ReeFlay – polarisierte bereits in der Vergangenheit mit seinen grausamen Livestreams: Gegen Geldspenden seiner Zuschauer missbraucht er seine 28-jährige Freundin Valentina Grigoryeva regelmäßig live im Netz. Doch jetzt trieb es Stas mit seinen Netzprojekten definitiv zu weit: Die schwangere Valentina starb während eines dieser grausamen Videos – und das vor laufender Kamera.

Laut russischen Medienberichten, die unter anderem The Sun vorliegen, soll Stas seine schwangere Freundin bei Minusgraden auf den Balkon gesperrt haben – und zwar gegen Bezahlung: Ein Zuschauer habe dem 30-Jährigen dafür umgerechnet rund 900 Euro geboten. Der grausame Livestream hatte tragische Folgen: Valentina und ihr ungeborenes Baby seien daraufhin an den Folgen einer Unterkühlung verstorben. Doch selbst als sie nicht mehr ansprechbar war und Sanitäter die werdende Mutter schließlich für tot erklärten, ließ Stas die Kamera laufen. "Ich mache mir Sorgen. Verdammt, ich spüre ihren Herzschlag nicht", habe er in die Kamera gesprochen.

Aufgrund dieses schrecklichen Videos wurde Stas von der Polizei festgenommen und wegen des Todes seiner Freundin verhört: Sobald durch die Ermittlungen bewiesen sei, dass Valentina an der Unterkühlung verstarb, sollen dem YouTuber angeblich zwei Jahre Haft drohen. "Es wird auch aufgrund möglicher weiterer rechtswidriger Handlungen gegen die Verstorbene durch den jungen Mann ermittelt" ließen die russischen Beamten verlauten. YouTube hat den Kanal des 30-Jährigen mittlerweile gesperrt.

vk.com / Stas Reshetnikov Stas Reshetnikov, russischer YouTuber

YouTube / ReeFlay Valentina Grigoryeva im September 2020

vk.com / Stas Reshetnikov Stas Reshetnikov im Dezember 2019



