In Visa Vies (33) Nichte steckt offenbar eine kleine Künstlerin! Die gebürtige Berlinerin ist nicht nur eine beliebte Moderatorin, sondern auch ein eingefleischter Familienmensch. In den sozialen Netzwerken gibt die "Das letzte Interview"-Autorin jedoch selten Einblicke in ihr Privatleben. Im Oktober enthüllte sie aber im Netz ihre neue Liebe: Es ist der Rapper Savvy. Zu ihrem Sechsmonatigen wurde das Paar jetzt auf eine ganz besondere Weise beglückwünscht: Visas Nichte malte ein ulkiges Bild von dem Couple!

"Alleine für dieses Kunstwerk hat es sich schon gelohnt, das Single Life endgültig aufzugeben", schrieb die Schauspielerin auf Instagram. Sie teilte dazu ein süßes Pärchenfoto von sich und Savvy, das ihre Nichte Ruby als Vorlage für ihr Bild nutzte. Mit Bleistift zeichnete die Neunjährige die beiden Turteltauben nach – herausgekommen ist eine Zeichnung, von der sowohl Visa als auch ihre Fans absolut begeistert waren!

Doch die 33-Jährige legte noch einen drauf: Visa bearbeitete das Originalfoto von sich und ihrem Partner so, dass es aussieht wie das Bild der keinen Ruby. Sie teilte den lustigen Schnappschuss, auf dem ihr und Savvys Gesicht total verzerrt ist. Den Humor ihrer Fans traf sie damit allemal. Sie reagierten mit zahlreichen Lachsmileys in der Kommentarspalte.

Instagram / visavieofficial Zeichnung von Visa Vie und ihrem Freund

Instagram / visavieofficial Visa Vie, Moderatorin

Instagram / visavieofficial Bearbeitetes Foto von Visa Vie und Savvy

