"Zeit gebraucht": Visa Vie erklärt ihre Social-Media-Pause

Seit ihrer Coronainfektion im Jahr 2021 kämpft Visa Vie (36) mit schweren Langzeitfolgen. Im Netz und ihrem Podcast "Fighting Long Covid" berichtet die Musikjournalistin immer wieder offen über ihre Leiden. Doch in letzter Zeit ist es ruhig um die Moderatorin geworden, die mit bürgerlichem Namen Charlotte Mellahn heißt. In ihrer Instagram-Story erklärt die Radio-Bekanntheit nun die Gründe für ihre Abwesenheit. "Ich habe in den letzten Monaten mit den Auftritten und dadurch pausenlosem Durcharbeiten [...] einfach ziemlich viel Zeit gebraucht, um wieder klarzukommen", gesteht sie ehrlich. Auch ihr Diabetes habe ihr zu schaffen gemacht. Geknickt erläutert die Podcasterin: "Ich habe versucht, Dinge zu verarbeiten, die mich sehr belasten, die aber nicht in die Öffentlichkeit gehören."

Trotz der ernsten Worte zeigt sich Lotti in ihrer Stellungnahme auch positiv. In den letzten Wochen habe es in ihrem Leben auch sehr viele schöne Momente gegeben. Glücklich macht die "Weird Crimes"-Bekanntheit deutlich: "Die waren meine absoluten Lichtblicke!" Derzeit habe sie zudem auch etwas mehr Energie und weniger Herzprobleme. "Dafür bin ich sehr dankbar", betont die 36-Jährige. Trotz anstehender Untersuchungen blickt die Journalistin zuversichtlich in die Zukunft: "Ich werde bald Urlaub machen, auf den ich mich unendlich freue!"

Im Oktober 2021 hatte die Deutschrap-Journalistin den Rapper Savvy [bürgerlich Leon Knauer] geheiratet. Nur vier Wochen später infizierte sie sich mit der Erkrankung, die ihr Leben komplett auf den Kopf stellte. Ihre Ehe habe sich Lotti komplett anders vorgestellt, gestand sie vor wenigen Wochen als Gast bei deep und deutlich. "Wir sitzen jetzt da und Leon spritzt mir Insulin in den Bauch", berichtete die Journalistin aus ihrem Alltag. Trotz der Hindernisse schwärmte Visa Vie von der Zeit mit ihrem Liebsten: "Wir haben so schlechte Zeiten gehabt und ich habe einfach bestätigt bekommen, dass es die beste Entscheidung der Welt war, genau diesen Menschen zu heiraten."

Instagram / visavieofficial/ Visa Vie, Juni 2023

Instagram / visavieofficial Visa Vie und ihr Verlobter Savvy, Juli 2021

