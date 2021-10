Wunderschönes Liebes-Update von Visa Vie (34)! Erst im vergangenen Oktober hatte die Moderatorin ihre Beziehung zu Rapper Savvy öffentlich gemacht. Im Juli gab sie dann ihre Verlobung bekannt und präsentierte auf einem Foto stolz ihren Verlobungsring. Und genauso rasant geht es bei dem Paar auch weiter. Der Musiker und die Podcasterin sind jetzt Mann und Frau. Sie haben an diesem Wochenende geheiratet.

Das teilte Visa Vie ihren Fans jetzt auf Instagram mit. "Und, wie war euer Wochenende so?", schreibt sie zu einem Schwarz-Weiß-Bild, das sie und Savvy küssend bei ihrer Hochzeit zeigt. Mit dem Foto gewährt die 34-Jährige auch einen ersten Blick auf ihren Hochzeitslook. Geheiratet wurde stilvoll in einem Brautkleid – und in Sneakern.

Visa Vies Fans sind über die News ganz aus dem Häuschen und beglückwünschen sie in den Kommentaren. Auch einige prominente Freunde teilen ihre Freude mit. Ines Anioli, mit der die Blondine einen True-Crime-Podcast hat, schreibt beispielsweise: "Diese Liebe hält mindestens so lange wie alle Bäume zusammen, die du mir auf Fotos gezeigt hast."

