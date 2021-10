Was hat Visa Vie (34) denn angestellt? Man könnte meinen, bei der Moderatorin könnte es aktuell kaum besser laufen – immerhin gab die Journalistin nach der Verlobung im Juli mit ihrem Partner Savvy diesem vor wenigen Wochen das Jawort. Doch beinahe wäre es vielleicht gar nicht zu der Eheschließung der beiden gekommen: Visa Vie wurde am Flughafen von schwerbewaffneten Polizisten abgeführt – aber warum?

Kurz vor dem Einstieg in den Flieger wurde Visa Vie von Beamten am Gate abgefangen, die sie kurzerhand in einen Raum in den Katakomben des Flughafens führten. "Ich dachte halt, ich geh kurz mit, es wird ja nicht so schlimm sein", erzählte die Rap-Expertin in ihrem Podcast "Weird Crimes" mit Freundin Ines Anioli. Doch da hatte sich Visa Vie getäuscht. Erst wurden Fingerabdrücke der 34-Jährigen genommen – die Frage des Polizisten sorgte dann für den Knaller: "Haben Sie etwas mit Organisierter Kriminalität zu tun?" In diesem Moment sei Visa Vie so perplex gewesen, dass sie gar nichts dazu sagen konnte sondern kurz vorm Weinen stand.

"Ich hab mir vorgestellt, die nächsten fünf Jahre unschuldig im Knast zu sitzen", verriet Charlotte Mellahn, wie die Moderatorin mit bürgerlichem Namen heißt. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass die Schönheit als Kriminelle abgestempelt wurde? "Mir wurde gesagt, dass auf meinen Namen ein internationaler Haftbefehl ausgestellt ist", erklärte sie. Dabei gehe es um schweren Betrug in Millionenhöhe, Urkundenfälschung und Identitätsdiebstahl. Die Sache klärte sich aber zum Glück schnell auf: Visa Vie wurde durch ihren verlorenen Reisepass Opfer einer flüchtigen deutsch-polnischen Betrügerin, die sich verschiedene Identitäten zugelegt und damit Verbrechen begangen hatte.

Visa Vie, Moderatorin

Visa Vie gemeinsam mit ihrem Freund

Journalistin Visa Vie

