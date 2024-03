Ines Anioli und Visa Vie beenden Podcast "Weird Crimes"!

Man soll gehen, wenn es am schönsten ist! Lotti alias Visa Vie (36) und Ines Anioli machen nun seit fast drei Jahren den Podcast "Weird Crimes". Der True-Crime-Podcast behandelt merkwürdige und außergewöhnliche Kriminalfälle. Nächste Woche soll ihre nächste große Live-Tour starten, doch vorerst kündigten die Moderatorinnen eine traurige Nachricht auf Instagram an: "Weird Crimes" wird nach der laufenden Staffel im August enden. "Ihr ahnt sicherlich, dass uns diese Entscheidung nicht leichtgefallen ist. Wir haben über 60 absurde Episoden veröffentlicht und euch von Katzenkönigen, Kokain-Kreuzfahrten und Party-Monstern erzählt. Wir sind den Seniorenkriegen auf den Grund gegangen und auf Hollywood-Scams reingefallen. Wir waren gemeinsam campen und haben uns zu Tode erschreckt", heißt es in dem Post.

Die zwei waren die Ersten, die einen Podcast auf einer Live-Bühne performten. Darauf folgten weitere Auftritte im Rahmen einer großen Tour quer durch ganz Deutschland. Nach etlichen Shows und einer heißbegehrten Weihnachtsshow mit über 12.000 Zuschauern kündigten sie Ende letzten Jahres eine weitere Arenen-Tour an. Diese startet jetzt am 29. März in Berlin in der Mercedes-Benz Arena. "Wir konnten beobachten, wie eine wahnsinnig liebevolle Community von 'Weird Crimes'-Ultras entstanden ist, Folge für Folge", schrieben Ines und Lotti in ihrem Statement und fügten hinzu: "Deshalb möchten wir diese letzten Wochen zelebrieren, euch noch einmal mit den krassesten Stories versorgen und mit denen, die vor Ort sind, auch live noch einmal alles abreißen."

Die Fans vermuteten, dass das plötzliche Aus etwas mit dem Gesundheitszustand von Lotti zu tun haben könnte. Die Musikjournalistin leidet seit ihrer Covid-Erkrankung an gesundheitlichen Langzeitfolgen. Auf ihrem Instagram-Profil und dem Podcast "Fighting Long Covid" berichtet sie seit mehreren Jahren von ihren verschiedenen Diagnosen und Erfahrungen. Doch obwohl Visa Vie an Diabetes und einer chronischen Herzmuskelentzündung leidet, betonte sie, dass es ihr soweit gut gehe, weiterhin die liebende Unterstützung ihres Ehemannes Savvy genieße und es nicht der Grund für das Ende von "Weird Crimes" sei. Unabhängig voneinander arbeiten die Moderatorinnen auch noch an anderen Projekten: Während Visa Vie zusammen mit Max Richard Leßmann den Trash-TV-Podcast "Radio Island" macht, arbeitet Ines zusammen mit Laura Larsson an dem Podcast "Die Liste von absolut wirklich allem, das dich umbringen kann".

Instagram / inesanioli Ines Anioli, 2023

Instagram / visavieofficial/ Visa Vie, Juni 2023

