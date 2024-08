Visa Vie verrät: Sie beendete gemeinsamen Podcast mit Ines

Der gemeinsame Podcast "Weird Crimes" von Ines Anioli und Lottie alias Visa Vie (37) ist nach 72 Folgen nun offiziell beendet. Bisher hielten sich die Comedienne und die Moderatorin über die Gründe des Podcast-Aus' bedeckt – bis jetzt! Nachdem Ines ein Statement im Netz veröffentlichte und Andeutungen dazu machte, dass Lottie das gemeinsame Projekt beendete, sah sich Letztere dazu aufgefordert, jetzt auch ihre Sicht der Dinge zu erklären. "Für mich ist es, seitdem ich krank geworden bin, [...] extrem wichtig geworden, dass ich mich in Freundschaften, aber auch beruflichen Projekten zu 1000 Prozent wohl, sicher und verstanden fühle", erklärt sie und gibt dann zu: "Als ich gemerkt habe, dass das in Bezug auf 'Weird Crimes' nicht mehr der Fall ist und sich das auch nicht durch Gespräche ändern lässt, [...] habe ich die Entscheidung getroffen, den Podcast beenden zu müssen."

Nachdem Lottie diese Entscheidung gefällt hatte, begann, wie sie es beschreibt, eine sehr "unschöne Zeit" für alle Beteiligten. Damit, dass diese internen Konflikte nach außen hin kommuniziert werden würden, habe die 37-Jährige nicht gerechnet. Sie bedauere, dass das gemeinsame Projekt nun mit einem solch "faden und traurigen Beigeschmack" ende. In ihrem Statement geht sie zudem auf weitere Spekulationen ein und teasert damit zugleich ein neues Projekt an: "Aktuell ist bereits ein neuer Podcast von mir in Planung. Und das ist vollkommen legitim und sollte kein Grund sein, das in irgendeiner Form gegen mich zu verwenden."

Einige Stunden vor Lotties Statement meldete sich bereits Ines im Netz zu Wort und feuerte damit heftige Spekulationen an. Die Komikerin deutete nicht nur an, dass sie nicht diejenige war, die das Ende des Podcasts herbeiführte, sondern auch, dass sie und ihre Kollegin wohl nicht im Guten auseinandergingen. "Das alles ist für mich ein beruflicher, aber vor allem auch ein menschlicher Verlust und tut sehr weh", gab Ines schmerzlich zu verstehen.

Instagram / visavieofficial Visa Vie, Podcasterin

Instagram / inesanioli Ines Anioli und Visa Vie im September 2023

