Cybersex ist Safer Sex! Miley Cyrus (28) ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Erst kürzlich hatte sie über ihre Erfahrungen bezüglich Drogen und Alkohol gesprochen. Auch ihre romantischen Beziehungen zu beiden Geschlechtern sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. Momentan ist die Sängerin Single. Im Sommer trennte sie sich nach rund einem Jahr von Freund Cody Simpson (23). Doch auch während der erschwerten Lage aufgrund der Gesundheitskrise bleibt die Musikerin offenbar sexuell aktiv – und zwar virtuell!

Bei einem Interview in der Radiosendung "The Howard Stern Show" plauderte die Sängerin hemmungslos über ihr Liebesleben während der Pandemie. Sie habe viel Sex via FaceTime, denn das sei aktuell der sicherste Sex, verriet die 28-Jährige. "Ich werde definitiv nichts tun, was für mich selbst oder andere Menschen gefährlich ist", stellte sie klar. Sie empfinde es als unverantwortlich, nicht die richtigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um sich gegenseitig zu schützen.

Darüber hinaus fügte Miley an, dass es eine interessante Zeit für jede Art von Dating sei. Auf die Frage, ob sie momentan lieber mit einem Mann oder eine Frau zusammen sein möchte, antwortete die Ex von Liam Hemsworth (30), dass sie für beides offen sei. "Ich liebe Menschen, ich liebe, wen ich liebe", erklärte sie.

Getty Images Miley Cyrus im Juni 2019 in Malibu

AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA Miley Cyrus im April 2020

Xavier Collin/Image Press Agency/MEGA Miley Cyrus, Sängerin

