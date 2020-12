Miley Cyrus (28) ließ jetzt die letzten Jahre Revue passieren – und sprach auch offen über ihre Erfahrungen mit Alkohol und Drogen. Erst Ende November gestand die Sängerin, dass sie aufgrund der aktuellen Pandemie für eine kurze Zeit nicht mehr abstinent gelebt habe. Doch seit ihrem Rückfall habe sie nicht mehr zur Flasche gegriffen. In einem Interview berichtet die "Wrecking Ball"-Interpretin nun davon, wie sie vor drei Jahren sehr intensiv mit Rauschmitteln experimentierte.

Gegenüber Rolling Stone beschreibt sie diese Zeit als ihre "Younger Now"-Ära – so wie auch Mileys sechstes Studioalbum, das 2017 erschien, heißt. Die Musikerin erzählt, dass es für jeden Außenstehenden so wirkte, als ob sie damals in einem Märchen lebte. "Aber das habe ich nicht", betont sie. Wie sie offenbart, haben ihr zu der Zeit nicht einmal Drogen und Alkohol helfen können, um zu funktionieren. Deshalb finde sie es umso bizarrer, dass die Medien der Ansicht gewesen seien, dass sie damals "so brav und clean" war.

Die "Malibu"-Hitmacherin glaubt, dass die Presse gerne ihr Aussehen in Bezug zu ihrer geistigen Gesundheit setze. "Wenn ihre Haare lang und blond sind, geht es ihr gut. Wenn ihre Haare aber gefärbt sind oder sie ihre Achselhaare wachsen lässt, dann ist sie auf Drogen", erklärt Miley ihre Vermutung bezüglich der Denkweise mancher Journalisten.

Getty Images Miley Cyrus im Februar 2020 in New York

Getty Images Miley Cyrus bei einem Event in L.A. im Mai 2017

Getty Images Miley Cyrus auf der G'Day-USA-Gala im Januar 2019

