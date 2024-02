Ist das der Grund für Noah Cyrus' Streit mit der Familie?

Was hat es damit auf sich? Kurz nach ihrer Trennung von Ehemann Billy Ray (62) ging Tish Cyrus (56) erneut den Bund der Ehe ein: Nach nur wenigen Monaten Beziehung gab die Managerin Dominic Purcell (54) im vergangenen Jahr das Jawort. Eine Person war an diesem Tag aber nicht anwesend: Tishs Tochter Noah (24)! Schon vor der Hochzeit soll es zwischen dem Mutter-Tochter-Duo immer wieder Reibereien gegeben haben. Doch auch zwischen Noah und ihrer Schwester Miley Cyrus (31) soll es kriseln – etwa aus diesem Grund?

In einem Interview vor rund vier Jahren sprach der einstige Disney-Star offen über das damals aktuelle Musikalbum seiner jüngeren Schwester: "Es ist die deprimierendste Platte, die du jemals hören wirst, sie ist 20 Jahre alt. Sie ist ein Emo, sie ist wie ein Emo-Kind. [...] Ich mache mir Sorgen um sie." Mileys Reaktion auf ihre Musik schien Noah nicht zu gefallen. Aktuell geht ein Beitrag der 24-Jährigen viral, den sie vor wenigen Monaten auf X postete. "Die Respektlosigkeit in diesem Video...", schrieb Noah damals. Fühlt sie sich als Künstlerin etwa nicht ernst genommen?

In den vergangenen Jahren hat sich Miley vor allem einen Namen in der Musikbranche gemacht. Dass es an der Seite ihrer megaerfolgreichen Schwester nicht immer leicht ist, macht Noah immer wieder deutlich – denn auch sie will sich seit Jahren als Sängerin etablieren. "Alle haben es mir schwer gemacht, weil ich damit gehadert habe, Mileys kleine Schwester zu sein", offenbarte Noah einst auf Instagram.

Getty Images Tish, Billy Ray, Miley und Noah Cyrus bei den iHeartRadio Music Awards 2017

Getty Images Noah Cyrus, Sängerin

Getty Images Noah und Miley Cyrus im Juni 2017

