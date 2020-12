Am vergangenen Donnerstag wurde eine besonders traurige Nachricht bekannt: Die italienische Fußballikone Paolo Rossi ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Er soll jahrelang an einer unheilbaren Krankheit gelitten haben, woran genau ist bisher aber noch nicht klar. Jetzt sprach seine Witwe Federica Cappelletti über die letzten, herzzerreißenden Momente mit ihrem Mann und verriet, dass Paolo in ihren Armen gestorben ist.

"Ich habe ihm gesagt: 'Paolo, geh jetzt. Du hast genug gelitten'", berichtete Federica gegenüber The Sun. Ihr Mann habe zu diesem Zeitpunkt immer noch gegen den Tod angekämpft. "Aber ich habe ihn in den Arm genommen und gesagt 'verlasse diesen Körper'. Dann ist er eingeschlafen", erzählte Paolos Witwe. Welche Krankheit den Weltmeister von 1982 so sehr gequält hat, behielt Federica aber weiterhin für sich.

Im Netz hatte sich Federica, die zehn Jahre lang mit Paolo verheiratet war, bereits rührend von ihrem Mann verabschiedet. "Es wird nie wieder jemanden wie dich geben. Einzigartig, besonders – nach dir kommt nichts mehr", schrieb sie auf Facebook.

Paolo Rossi in Mailand

Paolo Rossi, Juni 1982 in Barcelina

Paolo Rossi, 2005

