Die Sportwelt trauert! Paolo Rossi geht als großartige Legende auf dem Fußballplatz in die Geschichte ein. Eine unglaubliche Performance erbrachte er im Jahre 1982: Damals verhalf der Kicker der italienischen Nationalmannschaft zu einem legendären WM-Sieg gegen Deutschland – er konnte das erste Tor erzielen, letztendlich gewann Italien mit 3:1 und nahm den Titel mit nach Hause. Nun ist Rossi im Alter von 64 Jahren verstorben.

RAI Sport verkündete die traurige Botschaft in Berufung auf seine Frau – Rossi war für den italienischen Sender als Experte tätig gewesen. Er habe an einer unheilbaren Krankheit gelitten, woran genau ist bislang unklar. Seine Frau nahm auf rührende Art und Weise auf Instagram von ihrem Partner Abschied – sie postete einen Schnappschuss und wählte eine kurze, aber aussagekräftige Betitelung für ihren Beitrag: "Für immer", schrieb sie. Auch die Fans sind am Boden zerstört: "Vom Schmerz zerschmettert. Auf Wiedersehen, Champion", trauerte ein User.

Für seine Leistung wurde er 1982 mit dem "Ballon d'Or", einem begehrten Fußballpreis, belohnt. Doch das blieb nicht seine einzige Auszeichnung: Er wurde im selben Jahr unter anderem zum "Weltsportler des Jahres" und zu "Europas Fußballer des Jahres" gekürt. 2004 wurde Rossi dann sogar in die "FIFA 100" aufgenommen.

Instagram / cappellettifederica Federica Cappelletti und Paolo Rossi

Getty Images Paolo Rossi, Juni 1982 in Barcelina

Getty Images Paolo Rossi, Juni 2012 in Mailand

