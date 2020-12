Das war es auch schon wieder für "Die Show mit dem Sortieren"! Am Mittwoch flimmerte die erste Folge des neuen Rate-Formats über die TV-Bildschirme: Sarah Lombardi (28) und Özcan Cosar (39) traten in einem Team gegen Olivia Jones (51) und Jan van Weyde in unterschiedlichen Challenges gegeneinander an. Sie mussten Größen und Gewichte der verschiedensten Dinge einschätzen und sortieren. Bei den Zuschauern fand dieses Konzept aber offenbar wenig Zuspruch: Die Sendung wird vorerst abgesetzt!

Wie der Fernsehsender ProSieben mitteilt, sei die Ausstrahlung weiterer Folgen zunächst nicht geplant: "'Die Show mit dem Sortieren' geht vorzeitig in die Winterpause und kommt im nächsten Jahr mit neuem Sendeplatz zurück." Dann werde die Moderatorin Jeannine Michaelsen (38) ihre Kandidaten erneut in drei weiteren Episoden skurrile Fakten und außergewöhnliche Umfrageergebnisse einordnen lassen. Ein möglicher Grund für das diesjährige Show-Aus dürften die bescheidenen Quoten sein. Das Medienmagazin DWDL berichtet, dass am Mittwoch insgesamt 830.000 Menschen die Sendung im TV verfolgt haben. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen betrug damit nur 6,3 Prozent.

Im Netz hatten sich sogar mehrere Zuschauer beschwert, dass das Format nicht spannend genug sei. "Nachdem ich nun 15 Minuten geschaut habe, bin ich etwas gelangweilt und maximal genervt", schrieb beispielsweise ein Nutzer auf Twitter. In der Show sei einfach zu wenig passiert.

