Ist alles rund um Laura Müllers (20) Luxus-Adventskalender reine Show? Die Influencerin wurde von ihrem Ehemann Michael Wendler (48) nämlich mit einem Kalender der Extraklasse beschenkt: Hinter den Türchen warten 24 exklusive Präsente. Da der Wendler aber pleite und hoch verschuldet sein soll, fragen sich immer mehr Fans, wie er diese Luxusgüter bezahlen konnte. Amira (28) und Oliver Pocher (42) haben ihre ganz eigene Theorie: Die Sachen sollen gebraucht sein!

In seinem Podcast Die Pochers hier! stellt das Paar Theorien darüber auf, wie der Schlagerstar sich diese ganzen teuren Aufmerksamkeiten leisten konnte. Fans vermuteten, dass Laura bereits getragene Gegenstände einfach neu verpackt hat – einige Follower hätten bei diversen Gegenständen nämlich Gebrauchsspuren entdeckt. "Das dritte Loch war schon ausgeleiert. Danach hat sie die Schuhe komplett verwackelt fotografiert. Da denkst du auch, warum stellst du so ein Foto online? Vielleicht, damit man nicht genau solche Sachen sieht", überlegt auch Amira daraufhin.

Diese gewagte These belegt Oli mit weiteren Argumenten: "Die Brille, das habe ich auch gesehen, ist ein Modell, das es gar nicht mehr so gibt, die ist auch schon alt", behauptet der Entertainer. So ein Täuschungsmanöver würde ihn bei dem Musiker nicht wundern: "Das Schlimme ist, ich würde es Michael Wendler komplett zutrauen."

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher bei "Pocher – Gefährlich ehrlich!"

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler, TV-Stars

Thomas Burg/ ActionPress Michael Wendler und Laura

