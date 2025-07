Sandy Meyer-Wölden schwärmt von Ex Oli statt von Freund Alex

Alessandra Meyer-Wölden (42) zeigte sich beim Greator Festival in Köln nun voller Begeisterung – allerdings nicht etwa über ihren derzeitigen Partner Alexander Müller, sondern über ihren Ex-Mann Oliver Pocher (47). "Wir sind so, ein Herz und eine Seele! Ich supporte ihn, er supportet mich", schwärmte die Moderatorin hinter den Kulissen gegenüber RTL. Alexander, der der 42-Jährigen ihren Auftritt als Moderatorin auf der Hauptbühne verschafft hatte, stand ebenso an ihrer Seite. Trotzdem galt Sandys Aufmerksamkeit direkt nach der Moderation wieder Oliver, der sie trotz vollem Terminkalender unterstützt hatte.

Die Verbundenheit zwischen Sandy und ihrem Ex überraschte, zumal sie im Mai ein Liebescomeback mit Alexander gefeiert hatte. Die beiden waren nach fünf Monaten Beziehung getrennt, fanden jedoch wieder zueinander. "Sie war die letzten Tage wirklich nervös", erzählte Alexander RTL und zeigte sich ganz unterstützend: "Ich hab ihr immer gesagt, du brauchst nicht nervös zu sein, du wirst das großartig machen." Auf die Frage nach der aktuellen Beziehung zu Alexander sprach Sandy offen: "Wir haben die gleichen Interessen. Das ist sehr schön!" Doch dann ist da immer noch Oliver. Seine Reaktion auf das Liebescomeback fiel gewohnt trocken aus: "Vielleicht hält's ja dieses Mal ein bisschen länger."

Oliver bleibt ein zentraler Teil von Sandys Leben, vor allem auch wegen der drei gemeinsamen Kinder. "Wir sind Eltern, wir haben drei wunderschöne Kinder, für die wir gemeinsam verantwortlich sind", erklärte sie. Trotz vergangener Tiefen sei ihr Verhältnis mittlerweile enger denn je. Dass Oliver Sandys Leben so prägt, dürfte auch Alexander bewusst sein, der sich offenbar mit seiner Rolle arrangiert. Die beiden zeigten einmal mehr, dass eine enge Freundschaft nach einer Trennung durchaus möglich ist.

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden, Alexander Müller und Oliver Pocher, Wiesn 2024

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden und Alexander Müller im Oktober 2024