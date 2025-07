Laura Müller enthüllt: Hatte sie eine Schönheitsoperation?

Laura Müller (24) hat sich wieder einmal der Neugier ihrer Fans gestellt und im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram die Hüllen fallen lassen – diesmal allerdings nur verbal. Dabei kam ein Thema zur Sprache, das angesichts ihres beinahe makellosen Äußeren offenbar viele Anhänger immer wieder umtreibt: Schönheitsoperationen. Auf die Frage, ob sich die 24-jährige Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler (53) selbst schon einmal für ihr Aussehen unters Messer gelegt hat, erklärt das IT-Girl stolz: "Bis heute hatte ich keine einzige Schönheits-OP." Mit diesem klaren Statement dürfte Laura einigen Kritikern zumindest etwas Wind aus den Segeln nehmen: Sie setzt bisher vollkommen auf Natürlichkeit, anstatt dem Trend zur endlosen Selbstoptimierung zu folgen.

Das Erotikmodel zeigt auf Social Media bekanntlich gern viel von sich – aus allen erdenklichen Winkeln. Dass Laura hierbei nicht immer den Geschmack aller Nutzer trifft, wird anhand der Kommentare unter ihren Bildern mehr als deutlich: "Bitte zeig doch nicht so viel von unten", schreibt etwa eine Kommentatorin, während eine andere mahnt, dass die Söhne der zweifachen Mutter diese schlüpfrigen Inhalte sicher noch eines Tages zu Gesicht bekommen werden. Dennoch feiern Laura viele Fans für ihr unerschütterliches Selbstbewusstsein, das letztendlich auch bei der Entscheidung, bisher auf Schönheitsoperationen zu verzichten, sicherlich eine Rolle spielte.

Wie lange sich Laura aber tatsächlich noch zum Club der Schönheits-OP-Verweigerer zählen kann, steht in den Sternen: Erst vor einigen Monaten hatte die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin angedeutet, dass ein chirurgischer Eingriff in Zukunft durchaus möglich sein könnte. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes Ocean Amor sprach die Influencerin offen darüber, dass sie eine operative Korrektur ihrer Brüste in Erwägung zieht. Ob sich Laura diesen Wunsch bald noch erfüllt oder ihrem bisherigen Kurs treu bleibt, bleibt abzuwarten. Ihre ehrliche Art, solche Entscheidungen direkt mit den Fans zu teilen, macht sie auf jeden Fall zu einer zugänglichen und authentischen Persönlichkeit in der Promi-Welt.

Gregorowius,Stefan Laura Müller, Influencerin

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller, DSDS 2021

Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler beim DSDS-Casting

