Amira Aly schenkt Christian Düren heiße Geburtstagsreise

Amira Aly (32) und Christian Düren (35) haben allen Grund zur Freude, denn die beiden blicken auf anderthalb Jahre als Paar zurück. Bei einem gemeinsamen Auftritt während der Berliner Fashion Week, den die beiden als Stargäste des "Lascana Summer Club" absolvierten, plauderte die Influencerin ganz offen über ihr Geschenk an Christian, der kürzlich seinen 35. Geburtstag feierte. "Wir fliegen für drei Tage nach Marrakesch. Das ist eine kleine Geburtstagsreise", verriet sie im Gespräch mit Bild.

Die geplante Reise, die am 4. Juli beginnt, bringt nicht nur heiße Temperaturen von bis zu 40 Grad mit sich, sondern auch eine willkommene Auszeit für Amira, die zurzeit mitten in der finalen Phase eines Hausbauprojekts steckt. Nach ihrem Gewinn bei Schlag den Star im letzten Jahr hatte die zweifache Mutter angekündigt, die 100.000 Euro Preisgeld in ein neues Zuhause für sich und ihre Kinder zu investieren. Nun steht der moderne Bau mit begrüntem Dach und großzügigen Glasflächen kurz vor der Fertigstellung.

Auch Christian dürfte sich über das überraschende Geschenk freuen, denn wie Amira über ihn verriet, ist der Moderator sehr reisefreudig. "Für mich ist er in der letzten Zeit nicht oft unterwegs gewesen. Jetzt fliegen wir drei Tage und dann ist jeder wieder happy", erklärte die 32-Jährige. Dass die beiden trotz voller Terminkalender ein gutes Team sind, zeigen ihre seltenen, aber liebevollen gemeinsamen Auftritte.

Getty Images Amira Aly und Christian Düren in Berlin beim Lascana Summer Club

Schroewig News & Images / ActionPress Amira Aly und Christian Düren im Juli 2024

Getty Images Amira Aly and Christian Düren beim "Barbara Tag by Mon Chéri" im Dezember 2024